قفزة قياسية .. إيران تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت إيران، اليوم الأحد، قفزة قياسية في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأحد، تسجيل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك كأكبر حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران إلى 620 الفا و 491 حالة لغاية الان بينهم 5244 في وضع حرج.

وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل أكبر عدد وفيات يومي بفيروس كورونا حيث تم رصد 434 شخصا، أخر 4 ساعة، ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و298 شخصا.

وأوضحت الوزارة الإيرانية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 486 الفا و 691 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و965 الفا و 326 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس بلدية العاصمة الإيرانية، بيروز حناجي، أن البلاد ستواجه كارثة إنسانية إذا لم تتخذ إجراءات لاحتواء تفشي كورونا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وحذر عضو مجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي، أمس السبت، من ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في العاصمة الإيرانية طهران بنسبة 100%، خلال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من الجائحة.

وتتعرض الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة على إدارتها لأزمة كورونا، ويقول نواب في البرلمان إنها رجحت الاقتصاد على سلامة المواطنين.

كما حذر عضو القسم العلمي في المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران، مجيد مختاري، من تبعات جائحة كورونا، واصفا الوضع بالخطير و"الجدي للغاية"، مضيفا: "قد نحتاج إلى الإعلان عن فرض الأحكام العرفية في البلاد من أجل السيطرة على الجائحة".