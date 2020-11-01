الكويت تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا،إنه تم رصد 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 126534 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8194 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 782 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن اليوم شفاء 696 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 117558 حالة.