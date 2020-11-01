بالصور.. افتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان.. حديث الصحافة السعودية

اهتمت الصحف السعودية اليوم، الأحد، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، حيث تصدر الافتتاح صدر الصحف الورقية وفي القوائم الرئيسية لمنصاتها.

البداية من صحيفة "عكاظ" السعودية التي تصدر الافتتاح صدر منصتها.

وقالت الصحيفة: "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حاليًا نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ".

في بداية الحفل، رحب الرئيس السيسي بأمير منطقة تبوك والوفد المرافق له.

وفي الحفل الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "منارات سيناء الحديثة" استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجًا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

واصطحب الرئيس السيسي، ضيفه الأمير فهد بن سلطان، في جولة تفقدا خلالها الجامعة (فرع شرم الشيخ) واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي عما تتضمنه الجامعة من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة، والطراز المعماري الذي تتميز به، والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها، كما شملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية، ونقل أمير منطقة تبوك تهنئة الملك وولي العهد، للطلبة بافتتاح الجامعة، كما هنأ الرئيس السيسي الطلبة الدارسين بهذا الصرح الشامخ.

كما اصطحب الرئيس، أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن مقتنيات المتحف وما يحتويه.

حضر الحفل، الوفد المرافق لأمير منطقة تبوك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وتصدر موضوع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان في سيناء صدر الصفحة الأولى لصحيفة "الرياض" السعودية، حيث قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، افتتح جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات القومية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته خلال الاحتفال، أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية يعد مثالًا للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال إن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح عبد الغفار أن الجامعة هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة والدولية.

وأضاف أن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي من خلال قدرة استيعابية تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.

كما جرى خلال الحفل، افتتاح عدد من المشروعات عبر "الفيديو كونفرس" منها متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور، وعدد من التجمعات البدوية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء.

كما اهتمت صحيفة "اليوم" السعودية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، ونشرت تقريرا بالصور للافتتاح، ذاكرة أن الرئيس السيسي رحب بالأمير فهد بن سلطان، نائب ولي العهد في المناسبة الكبيرة، مؤكدة أهمية الموضوع بإشارتها لما قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، إن الجامعة مثال للأخوة بين مصر والسعودية.

وذكرت صحيفة "المدينة" أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، حضرته المملكة بوفد رفيع المستوى، لتوثيق التدشين الكبير لجامعة الملك سلمان في مصر، مشيرة إلى أنها سيكون لها دور كبير في تقديم الكوادر المدربة التي تناسب سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية كذلك.