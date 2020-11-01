بالصور.. افتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان.. حديث الصحافة السعودية

وقالت الصحيفة: "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حاليًا نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ".
في بداية الحفل، رحب الرئيس السيسي بأمير منطقة تبوك والوفد المرافق له.
وفي الحفل الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "منارات سيناء الحديثة" استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجًا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.
كما اصطحب الرئيس، أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن مقتنيات المتحف وما يحتويه.
حضر الحفل، الوفد المرافق لأمير منطقة تبوك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وأوضح عبد الغفار أن الجامعة هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة والدولية.
كما جرى خلال الحفل، افتتاح عدد من المشروعات عبر "الفيديو كونفرس" منها متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور، وعدد من التجمعات البدوية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء.
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