أخبار اليمن : خروقات عدوانية بالحديدة و24 غارة على 4 محافظات

خروقات عدوانية بالحديدة و24 غارة على 4 محافظاتاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 24 غارة على أربع محافظات.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 292 خرقاً بينها أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة والجبلية وتحليق طائرة أباتشي في الجبلية و14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وكيلو 16 والدريهمي، و 71 خرقاً بقصف مدفعي و209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر بأن قوى العدوان قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة المنظر بمديرية الحوك.

وفي محافظة صعدة أكد المصدر وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارتين على مديرية باقم وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وعشر غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استهدف طيران العدوان في محافظة مأرب، بسبع غارات مديرية مدغل وبغارة مديرية ماهلية.

