رئيس حزب تركى : الفساد قتل ضحايا إزمير وليس الزلزال

قال مدحت سانجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى التركى، ذى الأغلبية الكردية، إن الغش والبناء فى مناطق غير مناسبة هما السبب الرئيسى لخسائر الأرواح فى زلزال إزمير الذى وقع أول أمس الجمعة، بقوة 6.9 درجة بمقياس ريختر.





وشدد سانجار على ضرورة اتخاذ الحكومة للتدابير اللازمة تحسبًا لأى كارثة، قائلًا: "لأن الزلزال كغيره من الكوارث الطبيعية لا يقتل، وإنما ما يقتل هو الإهمال وعدم المراقبة وتدمير الطبيعة واللهاث وراء أرباح وريع البناء وغش المواد المستخدمة فى الإنشاءات"، حسبما نقل موقع "24" الإماراتى.

وأشار السياسى التركى إلى أن مدينة إزمير هى واحدة من 20 مدينة تقع على أخطر خط تصدعات وزلازل فى العالم، قائلًا: "هناك تحذيرات بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل فى إزمير منذ سنوات، إلا أن الانتباه كله اتجه نحو اسطنبول، بينما تستمر المؤسسات المختصة والغرف ونحن أيضًا فى التحذير من خطورة الأمر".

وكانت السلطات التركية أعلنت، أمس السبت، ملاحقة 25 شخصًا بسبب تغريداتهم الناقدة حول زلزال إزمير، معتبرة أن تغريداتهم مسيئة وتحض على الكراهية.

وبحسب أحدث المعلومات التى أصدرها مكتب فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا فى زلزال إزمير الواقعة غرب تركيا، إلى 51 قتيلاً.