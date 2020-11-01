اليونان: صراع الأديان الذى يروج له أردوغان يشكل تهديدا لأوروبا

وقال كيرياكوس: إن "صراع الأديان والثقافات الذى تروج له القيادة التركية يشكل تهديدا نظاميا لأوروبا ويتجاوز ما يحدث فى شرق المتوسط"، معربا عن دعمه الكامل لفرنسا والشعب الفرنسى، وإدانة التطرف وعدم التسامح.
كما أعرب عن إدانة تصرفات تركيا الاستفزازية وخطابها فى شرق البحر المتوسط ، والتى وُصفت بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، بجانب التأكيد على تصميم القادة الأوروبيين، على احترام قرارات المجلس الأوروبى فى أكتوبر.
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