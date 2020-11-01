في يوم واحد .. العالم يسجل أكثر من 466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 46 مليونا و 15 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.

وقبل يومين، شهد العالم ارتفاعا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، وفقا للأرقام المعتمدة عالميا.

وبحسب التقارير، فقد ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس، حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أميركا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ كثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم يعملون على تعقب الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتحديد أصل الفيروس بالشراكة مع جميع الأطراف.