بتكلفة 8.85 مليون ريال.. أمر سلطاني حول ملف التعليم فى عمان

وجه السلطان العُماني هيثم بن طارق، ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني في إطار حرص واهتمام السلطان هيثم بن طارق المعظم على احتياجات قطاع التعليم في ربوع السلطنة وحرصه على توفير البيئة الداعمة والمحفزة له ومدّه بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان.
وتضمنت رؤية عمان 2040، أن التعليم ركيزة أساسية تهدف إلى بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، خاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.
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