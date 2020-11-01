نائب وزير الخارجية السعودى يلتقي منسقة الأمين العام للأمم المتحدة

استعرض نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأحد، ومنسقة الأمين العام للأمم المتحدة ناتالي فوستييه، أوجه التعاون القائم بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.