استعرض نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأحد، ومنسقة الأمين العام للأمم المتحدة ناتالي فوستييه، أوجه التعاون القائم بين الجانبين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الخارجية السعودى يلتقي منسقة الأمين العام للأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.