رئيس أذربيجان: أرمينيا اعترفت بالهزيمة فى نارجورنو كارباخ لكنها لا تريد إعلان الاستسلام

زعم الرئيس الأذرى، إلهام علييف، اليوم الأحد، أن بلاده استطاعت تحقيق انتصارات كبرى، على أرمينيا خلال العمليات العسكرية التي اندلعت منذ 27 سبتمبر الماضي، وبالفعل خسرت أرمينيا المعركة ولكنها لا تريد الاعتراف بذلك.

وقال علييف إن أرمينيا لا تملك أي مبررات لطلب المساعدة العسكرية من موسكو، بسبب تطورات المعارك في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضاف علييف خلال لقائه بوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد: "لقد اعترفت أرمينيا بهزيمتها عمليا كما تعلمون وبعث رئيس الوزراء الأرميني، مؤخرا رسالة إلى الرئيس الروسي، بوتين وكانت بمثابة الاعتراف بالهزيمة، لأن الحديث يدور حول طلب مساعدة عسكرية من روسيا، وهذا في غياب أي أسباب لذلك".

وأشار علييف إلى أن قواته "تخوض عملياتها العسكرية على أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا، ولا خطط لها لنقل هذه العمليات إلى أراضي أرمينيا".

وذكر الرئيس الأذرى أن يريفان "اعترفت بهزيمتها"، لكنها من "لا تريد إعلان استسلامها نهائيا".

وأكد علييف على أن جيشه يواصل نجاحاته في كاراباخ، بعدما سيطرت قواته على 200 بلدة، مشيرًا إلى إن ما يريده هو سحب أرمينيا لكامل قواتها من "الأراضي المحتلة"، عن طريق مفاوضات في أقرب وقت، وإلا فنحن سنمضي قدما في إعادة سلامتنا الإقليمية بأي طرق متاحة.