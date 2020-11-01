اليونان تحتج على إنذار بحرى جديد من جانب تركيا

أعلنت اليونان احتجاجها بشأن إصدار تركيا تحذيرا ملاحيا جديدا يمدد وجود سفينة البحث "أوروك ريس" في البحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك المناطق داخل الجرف القاري لليونان حتى 14 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - "لسوء الحظ، إنه مع إصدار تركيا تحذير بحري جديد غير قانوني للفترة من 1 إلى 14 نوفمبر الجاري داخل منطقة الجرف القاري التابعة لليونان لإجراء عمليات المسح الزلزالى، تؤكد تركيا مرة أخرى مواصلة تجاهلها القواعد الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت "في الوقت نفسه، يخلق هذا الإجراء مزيدا من التوتر في منطقة ضعيفة، حيث يتركز الاهتمام حاليا على تقديم المساعدة والتعبير عن رسائل الدعم والتضامن".. مؤكدة أن تركيا تواصل العمل في تحد لدعوات المجتمع الدولي، بما في ذلك استنتاجات المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي، والتي دعت تركيا إلى إنهاء هذه الإجراءات.

وحذرت الخارجية اليونانية من أن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط تقوض بشكل أكبر فرص إطلاق "حوار بناء".