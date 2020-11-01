الإمارات تصدق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع إسرائيل

صدقت دولة الإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع إسرائيل، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإماراتية وذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لاعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2021.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، وشملت المصادقة على اتفاقية حكومتي الإمارات وإسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول تل أبيب، وجاء ذلك خلال زيارة لأول وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب.

وقال نتانياهو بعد استقباله الوفد الذي وصل في زيارة ليوم واحد "نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر".