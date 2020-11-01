ترامب: أرقامنا جيدة فى كل مكان.. وبايدن النائم بدأ فى الانسحاب

وكتب ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" :"تبدو أرقامنا جيدة جدًا فى كل مكان، وبدأ جو النائم بالفعل الانسحاب من بعض الولايات، اليسار الراديكالى يسقط!". وتجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر الانتخابات الرئاسية، وقد بدأ التصويت المبكر فى عدة ولايات، والمتنافسان هما المرشح الجمهورى الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطى جو بايدن.

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