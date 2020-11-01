السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح الإجمالي 347656 حالة .

وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 394 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 334236 حالة.

وأضافت وزارة الصحة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5420 حالة وفاة.

وأكدت الصحة السعودية أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد الحالات الحرجة المصابة بكورونا، داعية إلى أهمية الإبلاغ عن أي انتهاك للإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8000 والحالات الحرجة 771 حالة.