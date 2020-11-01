حريق هائل في مستشفى جامعة اسطنبول.. فيديو

أفادت وسائل إعلام تركية، باندلاع حريق هائل في كلية طب بالمستشفى الجامعي بمدينة اسطنبول التركية.
وذكرت التقارير أن الحريق اندلع أثناء العمل في مبنى قيد الإنشاء في المستشفى الجامعي باسطنبول.
وأوضحت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الذي خلف أضرارًا مادية في المبنى.
ولم تكشف التقارير عن وجود مصابين أو ضحايا جراء الحريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق اندلاع الحريق الضخم في بناء مستشفى اسطنبول.
ويظهر المقطع المتداول تصاعد دخان كثيف من البناء الذي التهمته النيران، حسبما يبدو من المشهد.
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