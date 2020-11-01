رسائل من رؤساء البرلمانات العربية لـ عادل العسومي.. تفاصيلها

تلقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقيات تهنئة من عددٍ من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمناسبة توليه منصب رئيس البرلمان العربي. وتلقى رئيس البرلمان العربي برقيات تهنئة من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كما تلقى برقية تهنئة من سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لرؤساء البرلمانات العربية، معبرًا عن فائق التقدير والاحترام لمشاعرهم النبيلة التي تضمنتها رسائل التهنئة، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية والدفع بها إلى آفاقٍ أوسع خدمةً لقضايا الأمة العربية، ومواصلة جهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للتحديات التي تواجهها ولكل من يُحاول التدخل في شؤونها الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار.

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