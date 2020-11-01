أنا أو الفوضى.. ترامب يحذر الأمريكيين من أمور سيئة بسبب الانتخابات

وأكد أنه سيفوز في الانتخابات: "بعد ثلاثة أيام ستأتي موجة حمراء عظمى".
ومن المقرر أن يقيم ترامب خمسة تجمعات اليوم الأحد وسبعة تجمعات الاثنين، في آخر يوم كامل لحملته الانتخابية.
وتشهد الولايات المتحدة حالة من الاستنفار الكبرى غير المسبوقة، بأقرب ما يكون لحالة حرب قادمة قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية.
يخشى الخبراء من أن الاضطرابات قد تنتشر بصورة كبيرة لتكون أمريكا في حالة حرب داخلية بغض النظر عما إذا كان الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطي جو بايدن سيخرج أحدهما منتصرا .
ويحذر الخبراء من أن أعمال شغب قد تبدأ حتى لو لم تكن النتائج واضحة في 3 نوفمبر، وهو سيناريو محتمل بالنظر إلى زيادة التصويت بالبريد.
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