أنا أو الفوضى.. ترامب يحذر الأمريكيين من أمور سيئة بسبب الانتخابات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين في ولاية بنسيلفانيا من ضياع الحلم الأمريكي، مؤكدًا أن انتخابه لولاية ثانية هو ما سينقذ الحلم الأمريكي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد أنه سيفوز في الانتخابات: "بعد ثلاثة أيام ستأتي موجة حمراء عظمى".

ونبه ترامب أنصاره من مغبة تزوير الانتخابات، داعيًا مؤيديه إلى توخي أقصى درجات الحيطة لمنع تزوير النتائج.

واعتبر الرئيس أن قرار المحكمة العليا "المروع" الذي يمنع بعض الولايات، منها بنسيلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية، من بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام، ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة، يمهد طريقا للتلاعب على نطاق واسع بنتائج التصويت، قائلا إن "حالة من الفوضى ستعم البلاد، وأمورا سيئة للغاية قد تحدث" إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات حتى ليلة يوم التصويت.

ومن المقرر أن يقيم ترامب خمسة تجمعات اليوم الأحد وسبعة تجمعات الاثنين، في آخر يوم كامل لحملته الانتخابية.