شاهد.. لحظة وفاة قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي

أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة اللواء ونيس بو خمادة، قائد إدارة القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي، خلال مناسبة حاشدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة. وأوضح الفيديو سقوط اللواء بو خمادة مغشيًا عليه في أول الأمر. وتوفي اللواء عندما كان يلقي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقة بنينا شرق مدينة بنغازي. وذكرت التقارير الإخبارية إن اللواء ونيس بوخمادة، قائد إدارة القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي توفي اليوم الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية. ووفق ماذكرت شبكة آر تي نقلًا عن صفحة بنغازي المجد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن بوخمادة يعد قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

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