دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة .. الغضب الشعبى يتصاعد ضد أردوغان

وشكلت منظمات حقوق الإنسان ورعاية اللاجئين والكرامة الإنسانية فى مدينة ميونخ الألمانية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، بسبب وفاة ضابط تركى سابق جراء تعذيبه من قبل الشرطة التركية فى معتقل كوموش خانة التركى لأيام متواصلة لإجباره على الاعتراف بانضمامه لحركة عبد الله جولن المعارضة.
وقد أصدرت المنظمات التركية بيانًا رسميًا بأنها تريد العدالة والحرية لجميع السجناء السياسيين فى تركيا، وأن يتخذ القانون مجراه فى تلك القضايا.
وأردف البيان أن هناك أكثر من 100 شخص مصاب بأمراض خطيرة فى سجون أردوغان، منذ عام 2016 أى بعد محاولة انقلاب 15 يوليو، حيث تم تصنيف العديد من المواطنين بأنهم تابعون لحركة فتح الله جولن.
وأكدوا أن حكومة حزب العدالة والتنمية أهدرت تدريجياً سيادة القانون، موضحين أن تركيا تشهد بُعدًا جديدًا لانتهاكات حقوق الإنسان مع مرور كل يوم، فالمحاكم لا تحكم بالعدل بل تحكم بأمر أردوغان، والدولة التركية تديرها عصابة فساد بقيادة عصابات أخرى تتمتع بالإفلات من العقاب.
توازيا مع ذلك، جدد زعيم حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، دعوته للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة استجابة لمطالب قوى المعارضة التى ترى أن الانتخابات المبكرة باتت مطلب معبر عن رغبة الأمة التركية التى سحقتها الظروف الاقتصادية المتردية الحالية.
ونقلت وسائل إعلامية محلية فى تركيا عن كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى حديثه لأردوغان: "إذا كنت لا تخاف من أن تعزلك الأمة، وإذا كنت لا تخشى صندوق الاقتراع، فلماذا لا توافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، مؤكدا أن تركيا تمر بأوقات عصيبة، ودعا الأتراك لعدم الخوف، قائلًا "الشعب التركى استطاع أن يعيد الديموقراطية للبلاد قبل 97 عامًا، ويستطيع تجاوز الأزمات الحالية بالانتخابات المبكرة".
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