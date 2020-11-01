بايدن للأمريكيين : نمتلك القوة المطلقة فلا تفرطوا فيها

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وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "نملك القوة المطلقة فى أيدينا.. إنها قوة الصوت الانتخابى".
وتابع: "لا تفرطوا فيها ولا تجعلوها تذهب سدى.. ضعوا خطة للتصويت اليوم".
وبحسب "سبوتنيك"، يسعى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، للفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.
ويقول بايدن إنه يجب على الأمريكيين أن يساهموا فى إنهاء حكم الرئيس الحالى دونالد ترامب، ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقبلة.
وحتى الآن شارك ملايين الأمريكيين فى التصويت الإلكترونى عبر البريد للتسهيل على من لا يستطعيون الذهاب إلى اللجان الانتخابية، بينما لا يؤيد ترامب، المنتمى إلى الحزب الجمهورى تلك الفكرة.
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