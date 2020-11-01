إسرائيل تبدأ تجربة لقاحها ضد كورونا مع عودة المدارس

وبحسب وكالة "رويترز"، سيشارك 80 متطوعًا فى التجربة للقاح فى بادئ الأمر، وبعدها سيتم توسيع التجربة لتشمل 960 شخصًا فى ديسمبر المقبل، وإذا نجحت التجارب فمن المقرر بدء مرحلة ثالثة بمشاركة 30 ألف متطوع فى أبريل ومايو المقبلين.
وقال شموئيل شابيرا، مدير عام معهد الأبحاث البيولوجية فى إسرائيل: "نحن فى المساعى الأخيرة". فيما بدأ المعهد الذى تشرف عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية "بريلايف" تجربة اللقاح على الحيوانات فى مارس الماضى، معلنًا فى الأسبوع الماضى، أنه حصل على موافقة تنظيمية للانتقال به إلى المرحلة التالية من الاختبارات.
وقال رئيس قسم الأحياء بالمعهد، شموئيل يتسحاقى، إن اللقاح قد يصل إلى عموم الناس بحلول نهاية الصيف المقبل إذا سارت الأمور على ما يرام.
وتزامنًا مع بدء تجارب اللقاح الإسرائيلى، عاد تلاميذ المرحلة الابتدائية الإسرائيلون إلى مدارسهم مع انتهاء العزل العام الثانى على مستوى البلاد، حيث يجرى رفع القيود عن السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.
كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على عودة الشركات والأنشطة الترفيهية للعمل على مراحل.
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