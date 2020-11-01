حرب عصابات.. أول فيديو لإطلاق النار في مونبيلييه الفرنسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو تبادلا لإطلاق النار باستخدام المسدسات بين عدة أشخاص يبدو أنهم من رجال العصابات.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قالت إن أن أعيرة نارية أطلقت في منطقة موسون لا بالادي في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وقالت التقارير الصحفية إن عدة أشخاص يرتدون أقنعة شاركوا في إطلاق نار كثيف في مونبيلييه.

وأضافت أن عصابات المخدرات المتنافسة تتبادل إطلاق النار باستخدام الأسلحة الآليةـ وتم إرسال وحدات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا العديد من الهجمات الإرهابية وغيرها، آخر هجومي نيس وليون.