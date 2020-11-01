صحيفة فرنسية: تركيا تواصل الاستفزاز في شرق المتوسط

في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر في شرق البحر المتوسط، قررت تركيا تمديد مهمة سفينة التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان، حيث تواصل "عروج ريس" التركية مهامها حتى 14 نوفمبر، بقرار من النظام التركي.

وذكرت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية أن تركيا تلعب بورقة "الاستفزاز" مرة أخرى في خلافها مع اليونان، على الرغم من الإجماع الدولي على أن أنشطة السفينة التركية في شرق المتوسط "غير قانونية".

وأشارت الصحيفة إلى إشعار صادر من البحرية التركية بتمديد أعمال سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" حتى 14 نوفمبر، في وقت أبدى فيه البلدان اللذان تعرضا لزلزال قوي، تفاهما في الأيام الأخيرة.

من جانبها، طالبت اليونان تركيا بإلغاء الإخطار الصادر عن البحرية التركية، مؤكدة أن المنطقة المذكورة تقع ضمن الجرف القاري اليوناني على بعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو.

وأدانت الخارجية اليونانية ما وصفته بـ"سلوك مستهتر" متعهدة بتقديم احتجاج رسمي جديد للاتحاد الأوروبي بشأن القضية.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن إصرار تركيا على تمديد أعمال السفينة في المتوسط، يزيد التوترات مع اليونان، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف في الأشهر الأخيرة.

وتطالب أثينا شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة في ظل اعتدائها على المياه الخالصة لها.

كان رئيس الوزراء اليوناني، اتصل في لافتة إنسانية نادرة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة للتعزية في ضحايا زلزال بحر إيجة والذي أوقع قتلى في مدينة إزمير التركية وإحدى الجزر اليونانية.