بن زايد لـ ماكرون: الرسول يمثل قدسية عظيمة للمسلمين لكن لا مبرر للعنف

أجرى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان خلاله الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية.

وخلال المكالمة، قدم ولي عهد أبو ظبي تعازيه إلى الرئيس الفرنسي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد بن زايد أن هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة التي تحض على السلام والتسامح والمحبة وتؤكد قدسية النفس البشرية.

وشدد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب ويؤذي مشاعر الملايين من البشر ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، رافضا بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.

وأشار إلى أن "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض.. منوها بأن التعامل بين الشعوب يجب أن يكون من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل".

وأوضح بن زايد أن دولة الإمارات واضحة في منهجها، فهي دولة عربية مسلمة تتعايش مع العالم على أرضية التسامح والتعاون وحب الخير للآخرين.

كما أكد الجانبان رفضهما أي ممارسات تنطوي على تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعبرا عن دعمهما أي تحركات أو مبادرات من شأنها أن تسهم في التوصل الى تسويات سياسية للصراعات في المنطقة.