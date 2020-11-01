بسبب كورونا.. السعودية تحظر دخول مقرات الجهات الحكومية بدون هذه الإجراءات

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة، قرارا بمنع دخول أي شخص إلى مقرات الجهات الحكومية إذا لم يكن يحمل ما يثبت الحالة الصحية له.
وشددت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ضرورة حمل تطبيق توكلنا كشرط إلزامي لدخول مقرات الجهات الحكومية بدءا من الغد.
وقالت الإمارة، في بيانها "أخي المواطن.. أخي المقيم، اعتبارًا من الغد.. تحميل تطبيق “توكلنا” وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط إحترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بـ المدينة المنورة".
وأضاف البيان، أن ذلك الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
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