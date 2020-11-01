الشرطة الفرنسية تطلق سراح المشتبه به الأول في هجوم ليون

أطلقت الشرطة الفرنسية سراح المشتبه به الأول في الهجوم على قس روم أرثوذوكسي لا يزال في حالة حرجة بالمستشفى بعد إطلاق النار عليه أثناء إغلاق كنيسه في مدينة ليون الفرنسية أمس السبت، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كانت الشرطة الفرنسية اعتقلت مشتبها به على خلفية إطلاق النار على الكاهن اليوناني في ليون، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم القبض على مشتبه به في مطعم بالدائرة الثالثة في مدينة ليون، بعد حادث إطلاق النار على رجل الدين المسيحي.

ولم تكشف السلطات الفرنسية ما إذا كان المعتقل هو منفذ الهجوم الهارب، أم مشتبه به آخر.

وأطلق مشتبه به النار على رجل الدين المسيحي البالغ 52 عاما في كنسية بالدائرة السابعة بمدينة ليون، ولاذ بالفرار.

وأفادت التقارير بأن الكاهن يوناني الجنسية وهو في حالة خطيرة، بينما قررت الداخلية الفرنسية تشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.

وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3 ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.