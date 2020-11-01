خطوات تحديث صندوق التنمية العقارية والاستعلام عن موعد القرض العقاري

يمكن الاستعلام عن رقم صندوق التنمية العقارية، مركز الاتصال الموحد لكل المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الاستمتاع بهذه الخدمة عبر رقم 199088، ولذلك يمكن تحديث البيانات الخاصة بهم إلكترونيًا للمواطنين.

صندوق التنمية العقارية تحديث البيانات :

تم الإعلان من قبل إدارة الصندوق العقاري بتحديث بيانات المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، وهذا عبر البوابة الرسمية الالكترونية من خلال رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية، يوجد استثناء الحالات الخاصة التي نظر بها المدير بحاجتها الذهاب إلى المقر الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك في حالة تعبئة التحديث يجب طباعته لكي يتم التوقيع عليه من قبل المواطن، ثم يقوم صندوق التنمية العقارية بإرسال رسائل على الهاتف الجوال للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار لمطالبتهم.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج صندوق التنمية العقارية أو الموجودين على قوائم الانتظار بتحديث البيانات الخاصة بهم إلكترونيًا حتى لا تتعطل الخدمات المقدمة إليهم، حتى لا يتم تعارض بين البيانات المقدمة من قبل المواطن أو المستفيد مع البيانات الحقيقة المسجلة في الدولة، وفي حالة يعرض طلباته للرفض أو التعرض للمساءلة القانونية.

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقاري. يجب اختيار تبويب الخدمات الحكومية، ثم يجب الضغط على الخدمات المقدمة للمواطنين. الدخول لحساب المستفيد عبر إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، ويجب إدخال الرمز المرئي. يجب تعبئة جميع البيانات المحدثة مع إدخال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد أيضا، وفي نهاية المطاف يجب الضغط على التحقق من البيانات. سوف يتم اعتماد البيانات وقبولها بعد المراجعة من قبل صندوق التنمية العقارية.

يجب الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية. يجب اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية ثم يجب الضغط على خدمات المواطنين من بين الخدمات المقدمة. يجب الضغط على خدمة اعرف دورك الإلكترونية. ثم يجب إدخال رقم الهوية ثم الضغط على كلمة بحث. ثم يظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة للحصول على القرض العقاري في حالة قبوله.

خطوات تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية :الاستعلام عن موعد الحصول على القرض العقاري :