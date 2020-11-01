أفضل وصفات وخلطات طبيعية في المنزل لتبيض الوجه في 24 ساعة

خلطات تبيض الوجه، تقوم النساء بالسعي الكثير لتفتيح البشرة والحصول على بشرة نضرة صافية خالية من الشوائب والبقع والحبوب والبثور السوداء كل هذا يعتبر من المشاكل التي تواجه جميع النساء وخاصة الفتيات في سن المراهقة، لكن بيض الوجه هي أهم قضية في عالم النساء، فتقوم بأتباع جميع الطرق للحصول على بشرة بيضاء وفاتحة، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الخلطات لأنها من مكونات وأعشاب طبيعة ليس أي ضرر يلحق البشرة منها غير مستحضرات التجميل لأنها مواد كيميائية تقوم بتهيج بشرة الوجه، ما عليك إلا تتابعي هذا المقال لأنه مفيد في معرفة خلطات تفتيح الوجه.

وصفات خلطات تبيض الوجه في المنزل:

هذه الوصفات مضمونة ومجربة حيث تكون مضمونة على البشرة.

العرق سوس وزيت الجوجوبا لتفتيح البشرة:

المكونات:

3 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا.

ربع كوب من مستخلص العرق سوس.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات في زجاجة. نقوم بوضع القليل من الخليط على قطنه نظيفة، ونقوم بتوزيعها على البشرة. نترك هذا الخليط على البشرة لمدة 45 دقيقة فقط لا غير. نقوم بغسل الوجه باستخدام الغسول المناسب للبشرة. نقوم بتكرير هذه الوصفة لمدة شهر كامل.

دقيق الحمص وماء الورد والزبادي لتفتيح البشرة:

المكونات:

ملعقتان كبار من دقيق الحمص

ملعقتان صغار من الزبادي.

ملعقتان كبار من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء ونخلطهم جيداً حتى تصبح عجينة ناعمة القوام. تضع العجينة على الوجه لمدة 30 دقيقة فقط. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل طريقة لتبيض الوجه.

الكركم والزبادي والحليب المجفف لتفتيح البشرة:

المكونات:

ربع ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

قطرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير: