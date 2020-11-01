تمويل شخصي بقيمة 500 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات

تمويل شخصي بقيمة 500 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب من بنك الإمارات دبي للمواطنين السعوديين، حيث اشتهر ذلك التمويل ما بين التمويلات الشخصية العالية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الإمارات دبي تمويل شخصي يصل الي أكثر من 3 مليون ريال سعودي وبشروط سهلة وميسرة للعميل مقارنة بالشروط التي كانت تضعها البنوك الأخري، ويتيح الحصول علي التمويل المواطنين السعوديين فقط برسوم إدارية 1%، كما يتيح أيضاً لرجا الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة وغيرها، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم تمويل شخصي مقدم من بنك الإمارات دبي بمبلغ 25.000 ريال سعودي كحد أدني بدون ضمانات ويصل الي 500.000 ريال سعودي كحد أقصي بضمان نقدي وبفترة سداد ممتدة الي 48 شهراً، كما سنستدرج لكم مميزات الحصول علي التمويل وأهم الشروط. مميزات الحصول علي تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني يصل قيمة التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي الي 25 ألف ريال سعودي بدون ضمانات، وبينما التمويل الشخصي الذي يصل الي 500 ألف ريال سعودي بضمان نقدي.

يوفر بنك الإمارات دبي فترة سداد مرنة ومريحة تمتد الي 48 شهراً.

التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضعة لقوانين الدين الإسلامي.

متاح التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي للسعوديين فقط.

التمويل متاح لأصحاب ورجال الأعمال. شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي مواطن سعودي الجنسية. ألا يقل عمر العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي من بنك الإمارات دبي عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم لطلب التمويل من بنك الإمارات دبي عن 25.000 ريال سعودي. لا يشترط علي العميل تحويل الراتب الشهري من أجل الحصول علي التمويل. هناك رسوم إدارية بقيمة 1% من مبلغ التمويل وهو ما يعادل 5000 ريال سعودي إذا كان المبلغ التمويلي الذي سيحصل عليه العميل 500 ألف ريال سعودي. لا يوجد رسوم تكافل للتمويل. يتم تحديد هامش الربح من قبل مندوب المبيعات عند الحصول علي التمويل. مميزات الحصول علي تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطنيشروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي

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