تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة السبت3301 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (1534) في محافظة العاصمة عمّان.

- (498) في محافظة الزرقاء.

- (369) في محافظة إربد، منها (110) في الرمثا.

- (151) في محافظة جرش.

- (132) في محافظة البلقاء.

- (128) في محافظة الكرك.

- (109) في محافظة معان، منها (2) في البترا.

- (99) في محافظة المفرق.

- (83) في محافظة عجلون.

- (82) في محافظة مأدبا.

- (63) في محافظة العقبة.

- (53) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (72,607) حالة.

- سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (829) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (180) حالة، فيما غادرت (103) حالات المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,542) حالة، منهم (274) على أسرّة العناية الحثيثة.

تمّ إجراء (22513) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,860,367) فحصاً.



إجراءات أخرى:



• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).