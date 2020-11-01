الأردن يعزي تركيا بضحايا الزلزال الذي ضرب إزمير

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير هذا اليوم والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وأعرب عن تعازي المملكة لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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