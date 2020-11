مخرج أول فيلم مصري يفوز بالسعفة الذهبية يكشف سر الإنجاز

رجفة سرت في قلبه بينما يُمسك بالجائزة، شعر كأنه أب يحمل بين يديه مولوده الأول، على حد وصفه.

"مشاعر مختلطة تملكتني، تذكرت رحلة الفيلم الطويلة، 3 سنوات من العمل والقلق والمسؤولية تكللت في النهاية بمفاجأة سعيدة"، يؤكد علاء لموقع "دوت الخليج" أنها لحظة لا تُنسى.

وهنأ المهرجان العريق على مواقع التواصل الاجتماعي المخرج المصري لحصد الجائزة بعد منافسة مع 3810 فيلما من 137 دولة مختلفة في المراحل الأولى، و10 أفلام أخرى في القائمة القصيرة والأخيرة.

Tonight, he won the short film Palme d'or 2020. Congratulations to Egyptian director Sameh Alaa for his film I’M AFRAID TO FORGET YOUR FACE! 🏆👏👏 #Cannes2020 pic.twitter.com/u6WD31CWPx