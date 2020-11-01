النمسا تلغى أسواق عيد الميلاد بالتزامن مع بدء الإغلاق العام

وقال كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوى، فى تصريح اليوم الأحد، إن الشرطة سوف تطبق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء إجراءات صارمة فى تنفيذ الإغلاق الثانى وسوف تتشدد فى تطبيق الغرامات على المخالفين.
ومن جانب آخر، أعلن أول مستشفى فى النمسا نفاد جميع الأسرة المتاحة للمرضى بالعناية المركزة، وقالت مصادر طبية نمساوية اليوم إن ذلك حدث فى مستشفى مدينة دورنبيرن فى ولاية فورارلبرغ والتى وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
وأوضحت المصادر أن وضع جائحة كورونا فى فورارلبرغ مأساوى الآن وفى مستشفى مدينة دورنبيرن لا توجد أسرة رعاية مركزة.
ومن جانبه، طالب عمدة المدينة أندريا كوفمان، بدعم عاجل من وزارة الصحة لمواجهة الزيادة فى حالات العناية المركزة.
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