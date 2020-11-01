هبوط اضطرارى لطائرة رئيس الأركان الإسرائيلى

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم الأحد، بأن الطائرة العسكرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى، والتى كان على متنها رئيس الأركان، أفيف كوخافى، هبطت اضطراريا بسبب عطل فنى فى إحدى محركات الطائرة.
وذكرت القناة العبرية أن الطائرة هبطت فى قاعدة عسكرية بوسط البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار، وذلك بالتوازى مع تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إنه سيتم التحقيق فى الحادث.
وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلى وصل إلى وجهته بالسيارة، بعد نزوله الاضطرارى من الطائرة الهليكوبتر العسكرية.
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