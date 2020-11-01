مقتل أربعة من حراس حاكم ولاية قندوز الأفغانية بتفجير استهدف مكتبه 

قتل عدد من حراسة حاكم ولاية قندوز، شمالي أفغانستان، بتفجير استهدف مكتبه اليوم الأحد، في إطار أعمال عنف تتزامن مع مفاوضات بين الحكومة وحركة طالبان لإحلال السلام في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "شمشاد" عن مسؤول بوزارة الصحة أن: "4 حراس شخصيين قتلوا وجرح 8 آخرون في تفجير ضرب مكتب الحاكم هذا المساء".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تدل وزارة الداخلية ببيان بشأنها.
يذكر أن أعمال العنف لا تزال قائمة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان، في العاصمة القطرية الدوحة. وظل مسلحو طالبان يحاولون اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.
وقالت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.
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