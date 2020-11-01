بكلمات أبي بكر الصديق.. متحدثة الحكومة البريطانية توجه نصيحة للعالم

وجهت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، روي دياز، نصيحة مناخية إلى العالم مستعينة بقول الصحابي أبو بكر الصديق.
وقالت دياز في تغريدة لها عبر "تويتر":"يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".
وأضافت:"يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26 في المملكة المتحد العام المقبل. من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض لنعالج معًا ظاهرة تغير المناخ".
وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
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