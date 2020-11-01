الأردن يكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أكد أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن الحكومة تعمل على حماية الصحة العامة، حيث تم تحديث بروتوكول منع العدوى، وتحديث الخطة العلاجية للوصول إلى بيئة صحية آمنة للمريض والكوادر الصحية، حيث لا يوجد حائل أمام استخدامهم وسائل الوقاية الصحية بعدد غير محدود وتم تمديد وسائل الوقاية الصحية لتصبح كافية لأشهر مقبلة.

وقال الهياجنة في تصريحات صحفية ، إنه تم عمل اعلان مفتوح لشراء خدمات الكوادر الصحية، ويتم حاليا تنفيذ تدريبات لاستخدام أجهزة التنفس للحفاظ على استمراريتها.

وأضاف أنه تم استثناء الأطباء ذوي الاخطار من الوجود بالخطوط الأمامية للتعامل مع الفيروس وذلك لحمايتهم.

وبين ان الطاقة الاستيعابية للأسرّة العادية لمرضى كورونا أقل من النصف بقليل، والطاقة الاستيعابية لأسرة العناية أكثر من النصف بقليل، اما أجهزة التنفس الاصطناعي التقليدية بين الربع والثلث.

ولفت إلى أن هناك جهات تقدم أسرّة وخدمات كمنظمة أطباء بلا حدود التي قدمت 40 سريرًا، وقد يكون لدينا طاقة أكثر من المعلن، ولكننا نعلن التوقعات الدنيا.

وأشار إلى أنه تم توزيع أجهزة الفحص السريع لكورونا التي تستغرق بين 45 دقيقة وساعة على مناطق الخدمة بمختلف مناطق المملكة، وتم شراء جهازين جديدين، وسيتم توزيعها على كافة المناطق التي تتعامل مع مرضى كورونا بسرعة.