آبي أحمد يهدي البرهان حصانا ودرعا خلال زيارته الأولى لإثيوبيا.. صور

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى إثيوبيا، في أول زيارة رسمية إلى أديس أبابا، تستغرق يومين.

وذكر القصر الرئاسي بالخرطوم أن زيارة البرهان جاءت بدعوة من آبي أحمد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام الفريق عبد الفتاح البرهان بمرافقة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارة منطقة أداما الصناعية بولاية أوروميا.

وأثنى آبي أحمد على العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والإثيوبي، موضحا أنه كان له الشرف لتكريمه ومنحه حصان ودرع "محاربي السلام".

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورا من جولته رفقة البرهان، حيث جرى استقبال المسؤول السوداني بترحيب واسع.

ومنح آبي أحمد حسبما يبدو من الصور، البرهان حصانا ودرعا وصولجانا ظهر بها رئيس مجلس السيادة السوداني.

كانت الحكومة السودانية أعلنت استئناف المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، اليوم الأحد.

وأعلن البرهان بعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الري السودانية إنها تعمل خلال هذه الجولة على وضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة.

وفي وقت سابق، أبدت الخرطوم رفضها مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.