الجزائر تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون

كشف عبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس الجزائري للعلاقات الخارجية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال علاهم، اليوم الأحد، إن صحة الرئيس تبون جيدة.

ويتلقى الرئيس الجزائري العلاج في مستشفى بألمانيا بعد تدهور حالته مؤخرا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرّح علاهم، بعد إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاصمة الجزائرية بأن الرئيس تبون الذي يتلقى العلاج بمستشفى في ألمانيا في صحة جيدة.

وكان الرئيس تبون قد طالب المواطنين الأسبوع الماضي قبل انتقاله إلى ألمانيا للعلاج، بالإقبال بكثافة على التصويت، ما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد طمأنت المواطنين يوم الخميس بشأن الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، موضحة في بيان أن حالته مستقرة وإنه لا يوجد ما يدعو للقلق وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء الماضي عن نقل تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن قالت يوم 24 أكتوبر الماضي، إن الرئيس سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.