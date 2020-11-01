بشأن الأحوال الجوية.. العاهل الأردني يحذر الحكومة ويطالب بهذا الإجراء

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني علي ضرورة تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة لرفع جاهزية التعامل مع أي ظروف جوية طارئة خلال موسم الشتاء.

أكد العاهل الاردني ، خلال ترؤسه اجتماعًا الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية التركيز على جاهزية المناطق الأكثر تأثرًا بالظروف الجوية الطارئة.

وأشار العاهل الاردني إلى أنه بالرغم من التركيز خلال الفترة الماضية انصب على أزمة كورونا، فلا بد من الاستعداد لموسم الشتاء واتخاذ الإجراءات وأخذ العبر من التجارب السابقة.

واستذكر الملك في معرض حديثه، فاجعة البحر الميت التي وقعت قبل عامين، مؤكدًا أهمية تعاون الجميع في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أرواح المواطنين.

عرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الاجتماع، الخطط والاستعدادات الحكومية ممثلة بالوزارات والمؤسسات والأجهزة المختصة للتعامل مع الموسم المطري، ولمواجهة أي آثار وتداعيات قد تحدثها الأحوال الجوية.

ونوه إلى أنه تم وضع آلية تنسيق واضحة خلال فصل الشتاء بما يحفظ سلامة المواطنين وجميع المرافق والمنشآت في المحافظات كافة، مبينًا أنه تم التأكيد على كل الجهات المختصة بإدامة غرف العمليات وتجهيزها بكل الإمكانيات الإدارية والفنية.

وذكر الخصاونة أن التنسيق مستمر بين مراكز غرف العمليات في العاصمة والبلديات ومديريات الوزارات والأجهزة المختصة في المحافظات لضمان مواجهة أي تداعيات للأحوال الجوية، والاستجابة لها بالقرارات والإجراءات المناسبة بشكل فعال.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير الأمن العام.