الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تتوقع الفوز وحسم الصراع في 6 ولايات متأرجحة

توقعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فوز المرشح الجمهوري بشكل حاسم خلال التصويت ليل الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

وقال كوري ليفاندوسكي المستشار البارز بحملة ترامب الانتخابية، إن ترامب سيكتسح في 6 ولايات متأرجحة حاسمة، وهو في طريقة للفوز على الديمقراطي جو بايدن.

وتابع قائلا "أعتقد أننا سنفوز في تلك الانتخابات في ليلة التصويت حيث يتقدم ترامب في فلوريدا ونورث كارولينا وأوهايو وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن".

وأوضح ليفاندوسكي "أنه إذا كان الأمر كذلك ليل التصويت فلن تكون هناك حاجة لمواصلة عد الأصوات لأنه سيكون فوزا ساحقا".

وفاز ترامب بالفعل في هذه الولايات عام 2016، لكن بعضها بهامش ضئيل للغاية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم بايدن في ويسكونسن وبنسلفانيا ونورث كارولينا وفلوريدا.

ورفض المسؤول بحملة ترامب المخاوف بشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيدا بالنمو الاقتصادي مع تعافي البلاد من أزمة الإغلاق الشامل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى مخاوفه في وقت سابق من تأخير بعض النتائج، بسبب فرض الأصوات البريدية والذي يستغرق مزيدا من الوقت.