الأردن يفرض حظرا شاملا في هذا الموعد

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها يوم العاشر من الشهر الجاري، وسيُفرض حظر شامل لأربعة أيام بعد إعلان النتائج في اليوم التالي.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى الثلاثاء، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته بعد إعلان النتائج الأربعاء.

وكان أمين عام وزارة الصحة مسئول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، أكد أن الحكومة تعمل على حماية الصحة، حيث تم تحديث بروتوكول منع العدوى، وتحديث الخطة العلاجية للوصول لبيئة صحية آمنة للمريض والكوادر الصحية، حيث لا يوجد حائل أمام استخدامهم وسائل الوقاية الصحية بعدد غير محدود وتم تمديد وسائل الوقاية الصحية لتصبح تكفي لأشهر مقبلة.

وقال في تصريحات صحفية ، إنه تم اعلان مفتوح لشراء خدمات الكوادر الصحية، ويتم حاليا تنفيذ تدريبات لاستخدام أجهزة التنفس للحفاظ على استمراريتها.

وأضاف أنه تم استثناء الأطباء ذوي الاختطار من الوجود بالخطوط الأمامية للتعامل مع الفيروس وذلك لحمايتهم.

وبين ان الطاقة الاستيعابية للأسرة العادية لمرضى كورونا أقل من النصف بقليل، والطاقة الاستيعابية لأسرة العناية أكثر من النصف بقليل، أما أجهزة التنفس الاصطناعي التقليدية بين الربع والثلث.

ولفت إلى أن هناك جهات تقوم بتقديم أسرة وخدمات كمنظمة أطباء بلا حدود التي قدمت 40 سريرًا، وقد يكون لدينا طاقة أكثر من المعلن، ولكننا نعلن التوقعات الدنيا.

وأشار إلى أنه تم توزيع أجهزة الفحص السريع لكورونا التي تستغرق بين 45 دقيقة وساعة على مناطق الخدمة بمختلف مناطق المملكة، وتم شراء جهازين جديدين، وسيتم توزيعها على كافة المناطق التي تتعامل مع مرضى كورونا بسرعة