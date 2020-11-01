التأمينات الاجتماعية السعودية خطوات التسجيل في التأمينات ونظام ساند

التأمينات الاجتماعية السعودية ونظام ساند للتعطل عن العمل، حيث قام الملك بإنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي تعتبر من أهم أنظمة التكافل السعودية في المملكة، فتلك الأنظمة الاجتماعية تعمل علي رعاية ودعم المواطنين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، فالعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يعتمدوا علي تلك المؤسسة، فأن هذه المؤسسة توفر للمواطنين السعوديين الغير عاملين كافة أحتياجاتهم سواء بسبب التقاعد أو الوفاة أو تعرض للعجز، سوف نقدم عبر موقعنا كافة التفاصيل الخاصة بطريقة استفادة المواطنين من المؤسسة العامة للتأمينات، كما توجد مؤسسات أخري تقوم بصرف معاشات للمتقاعدين مثل مؤسسة التقاعد موعد صرف معاشات المتقاعدين.

خطوات التسجيل في التأمينات الاجتماعية السعودية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذكر خطوات التسجيل أو التقديم علي التأمين الاجتماعي، فإن المواطنين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من المؤسسة عندما يملك كل مواطن حساب بالمؤسسة، حيث أن المؤسسة تتيح خدمة التسجيل أون لاين أي تتم بشكل إلكتروني بدون الذهاب للمكاتب، وخطوات التسجيل كالأتي:

يقوم كل مواطن بالدخول علي رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

يحدد كل مواطن نوع التسجيل سواء مشترك أو صاحب عمل أو جهة العلاج.

ثم يقوم المواطن المستفيد بإدخال أي بيانات مطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم المشترك والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة السر.

التأكد من استكمال البيانات ومدي صحتها.

يدخل المواطن رمز المستخدم وكلة السر الخاصة به.

ثم يضغط علي أيقونة دخول.

في حالة نسيان المواطن كلمة السر الخاصة بحسابه يضغط علي نسيت كلمة السر.

يظهر أيقونة يدخل بها رمز المستخدم ويضغط موافق.

ويتم إرسال كلمة السر عبر البريد الإلكتروني المسجل سابقا أو رقم جواله.

نظام ساند وخطوات تقديم طلب لصرف تعويض ساند

نظام ساند يعتبر خدمة من خدمات المؤسسة الاجتماعية السعودية لدعم المواطنين العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات الواجب تنفيذها لطلب صرف تعوضات للعاطلين عن العمل بعد التأكد من أهليته تكون كالأتي: