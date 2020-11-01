3 خطوات لحساب مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي 1442

يتساءل عدد كبير من عمال القطاع الخاص عن طريقة يتم بها حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وذلك لأن قانون العمل السعودي قد حدث به العديد من التغيرات والتي من ضمنها تغير الطريقة التي يتم من خلالها احتساب مستحقات نهاية العمل للموظفين بالمنشآت الخاصة بالمملكة، لذلك سنقوم بتوضيح أسهل طريقة تُمكنك من معرفة مستحقاتك المالية كاملة من صاحب المنشأة التي تعمل بها، مع توضيح بعض الأمثلة على ذلك أيضاً.

مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مستحقات نهاية خدمة العمل من حقوق عمال القطاع الخاص، والتي يتكلف بها صاحب المنشأة التي يعملوا بها، وذلك لأن قانون العمل السعودي الجديد نص على وجوب حصول الموظف بمنشأة ما على مبلغ مالي فور خروج هذا العامل أو استقالته من العمل بتلك الناحية.

كما وألزم صاحب العمل على صرف تلك المعونة دون خصم منها أي مبالغ، سواء كان هذا العمل يقع تحت عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وفيما يلي سنتعرف على كيف تحسب تلك المكافأة بسهولة.

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة

أولاً عليك معرفة أن مستحقات نهاية خدمة العمل هي من حقك أنت، وذلك كما نصت القوانين الصادرة من وزارة العمل والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية، لذلك يجب ألا تُفرط في أي حق هو لك، لذلك تعلم كيف تتم عملية احتساب تلك المكافأة كالتالي:

أولاً، قم بالدخول إلى موقع حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

اسحب شريط الشاشة لأسفل، ليظهر لك مربع البيانات الخاص بعملية الحساب.

قم بتحديد نوع العقد، سواء كان محدد المدة، أو غير مُحدد المدة.

قم بكتابة سبب إنهاء العمل بينك وبين صاحب المنشأة.

قم بإدخال آخر قيمة للراتب الذي كنت تتحصل عليه من هذا العمل.

قم بكتابة طول مدة عملك في تلك المنشأة بالسنوات.

هناك بعض البيانات الاختيارية مثل كتابة (عدد الشهور أو عدد الأيام).

في النهاية قم بالنقر على علامة يساوي (=).

عند الانتهاء من تلك الخطوات البسيطة، يظهر لك قيمة المكافأة الفعلية التي تستحقها من صاحب العمل، الذي كنت تعمل لديه.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

يجب على العامل بالقطاعات الخاصة معرفة أن هناك بعض الشروط والقوانين التي من شأنها توضيح ما هو مدى استحقاقك لمستحقات نهاية الخدمة، وذلك لأن قيمة المستحقات تختلف باختلاف طريقة انتهاء العمل بينك وبين المنشأة الخاصة، وفيما يلي توضيح لتلك الشروط.

أول حالات هذا الاستحقاق، هو انتهاء عقد العمل بين الموظف، وبين تلك المنشأة الخاصة بطريقة شرعية، وفي تلك الحالة، فإن العامل يحصل على المستحقات كاملة. أما في حالة عدم انتهاء مدة العقد، ولكن وافق كل من صاحب العمل، والعامل بالمنشأة على إنهاء العقد قبل معاده، ففي تلك الحالة يتوجب على صاحب العمل بإعطاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف دون نقصان أي شيء منها.

أولاً استحقاق العامل قيمة المكافأة كاملةً، ويتم ذلك على أساس ما يلي: