خطوات تجديد بطاقة الراجحي 1442 بعد انتهائها عن طريق مباشر الراجحي أفراد

تجديد بطاقة الراجحي 1442 بعد انتهائها تتم بسهولة عن طريق تطبيق الراجحي اون لاين، وكذلك من الدخول عن طريق مباشر الراجحي أفراد، حيث أن الراجحي من البنوك المتميزة بمكانتها في السعودية، وهو بنك يدعم الخدمات لمواطني المملكة التي تساعدهم بصورة كبيرة في توفير العديد من الجهد والوقت، ومن تلك الخدمات خدمة تجديد بطاقة الراجحي اون لاين، وخدمات إلكترونية عديدة من الدخول عبر

طريقة تجديد بطاقة الراجحي 1442

خدمات كثيرة عبر الراجحي أفراد منها الحصول على قرض شخصي الراجحي، كما يستطيع عميل مصرف الراجحي القيام بها أون لاين، مثل فتح حساب جاري، يمكن للعميل الخاص بمصرف الراجحي أن يعمل على طلب تجديد بطاقة الراجحي للصراف الآلي، وذلك أثناء فترة تتراوح حتى 60 يوم، وهذا قبل التاريخ الخاص بانتهاء البطاقة، ويمكن أن يقوم العميل بطلب تجديد بطاقة الراجحي عن طريق التالي:

الدخول على القائمة الأساسية المتواجدة في شاشة “الصراف الآلي”

وبعد هذا يقوم العميل بالضغط على زر “عمليات أخرى”.

بعد هذا يقوم بالنقر على زر “عمليات أخرى” مرة أخرى من القائمة الخاصة بالخيارات الفرعية.

ثم يقوم بالضغط على زر “طلب تجديد بطاقة الصراف الآلي”.

بعدها يتم النقر على كلمة “موافق”

في حال رغبة العميل في أن يقوم باستلام البطاقة المجددة من نفس الفرع الذي يقوم بالتعامل معه.

وفي حال رغبة العميل بتغيير الفرع الذي سيستلم منه البطاقة، كل ما عليه هو أن يختار كلمة “تغيير الفرع” ويكتب كود الفرع المراد الاستلام منه، وهو عبارة عن كود من 3 أرقام فقط.

كيفية تسجيل رقم جوال العميل

بالدخول على موقع مصرف الراجحي يتم عمل اللازم للعميل بالدخول على الخدمة الإلكترونية من خلال حسابك المسجل، وفي حال عدم تواجد رقم هاتف العميل الخاص عند البنك، في تلك الحالة يتم الطلب بتسجيل رقم العميل الخاص عن طريق خيارات الإضافة، ثم بعد ذلك يتم النقر على “تحديث” وبعدها يتم كتابة “رقم الهاتف”.

خطوات استلام البطاقة التي تم تجديدها

تأتي رسالة نصية على هاتف العميل الخاص تقوم فيها بإعلامه عن وصول البطاقة لفرع المصرف حتى يذهب ويقوم باستلامها، وهنا ينبغي على العميل أن يتوجه لأقرب فرع لديه من فروع بنك الراجحي حتى يستلم البطاقة المجددة، وبعد أن يقوم باستلامها يقوم بالتوجه لأقرب جهاز “صراف آلي” حتى يقوم بتفعيلها.