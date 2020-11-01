وفاة 11 سائحا روسيا فى تركيا بفيروس كورونا

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسى قوله: "اعتبارًا من 30 أكتوبر من هذا العام، كان الوضع على النحو التالى: "العدد الإجمالى للسياح الذين أظهروا نتيجة اختبار إيجابية لعدوى فيروس كورونا أثناء إقامتهم فى تركيا 326".
وأضاف: "توفى 11 مريض خلال الفترة الماضية".
ووفقا للسفير يوجد حاليًا فى المستشفيات بتركيا 31 سائحًا من روسيا مصابين بفيروس كورونا، بينما تم عزل 87 شخصًا آخر فى مكان إقامتهم".
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