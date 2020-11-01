روسيا تنفى مقتل عناصر من حرسها الحدودى فى أرمينيا

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قالت السفارة الروسية لدى يريفان، فى بيان أصدرته اليوم الأحد: "ردا على طلبات من ممثلى وسائل إعلام للتعليق على ما يسمى بالمعلومات التى نشرتها بشكل متزامن عدة مصادر حول مقتل عنصرين فى قوات حرس الحدود الروسية، نؤكد أن هذا لا يتطابق مع الحقيقة".
ودعت السفارة الروسية وسائل الإعلام "إلى التعامل بشكل حذر ومتوازن مع مثل هذه التزويرات الإعلامية".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمنى، نيكول باشينيان، عن انتشار وحدات لقوات حرس الحدود الروسية فى المناطق الحدودية لأرمينيا مع كل من جمهورية ناجورنى قره باغ، غير المعترف بها وجمهورية نخجوان الذاتية التابعة لأذربيجان، بموجب اتفاق بين موسكو ويريفان أبرم عام 1994.
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