ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عصمت الله مرادى قوله إن قذيفة الهاون سقطت على ملعب رياضى فى المجمع بينما كان بعض الجنود يلعبون الكرة الطائرة، مشيرا إلى وقوع ضحايا، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 4 وإصابة 8 فى هجوم على مجمع حكومى بشمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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