مصرع 4 وإصابة 8 فى هجوم على مجمع حكومى بشمال أفغانستان

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عصمت الله مرادى قوله إن قذيفة الهاون سقطت على ملعب رياضى فى المجمع بينما كان بعض الجنود يلعبون الكرة الطائرة، مشيرا إلى وقوع ضحايا، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.