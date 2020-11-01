فرنسا تسجل ارتفاعا حادا فى إصابات كورونا

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، بحسب "روسيا اليوم"، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 46290، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 1413915.

وتأتى هذه الحصيلة، بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس بفرنسا فى إحصائية 29 أكتوبر 47637 حالة، و49215 فى 30 أكتوبر، وفى 31 أكتوبر 35641.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة، أن حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد وصلت إلى 37019 حالة، بعد تسجيل 231 وفاة جديدة اليوم الماضى، مقابل 235 فى بيانات 29 أكتوبر و256 فى 30 أكتوبر و223 فى 31 أكتوبر.

ودخلت فرنسا الجمعة إلى الإغلاق العام الثانى الذى فرضته الحكومة على خلفية ارتفاعات غير مسبوقة فى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضى، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومى بعيد عن المستويات التى بلغها فى فترة ذروة التفشى حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

وتعتبر فرنسا الدولة الأولى فى غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس وتعد الخامسة عالميا، فيما تحتل المرتبة السابعة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.