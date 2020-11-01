عاجل .. شاهد تبادل مكثف لإطلاق النار فى مدينة مونبيلييه الفرنسية

وأوضحت المصادر أن حوالى 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية من عصابتين إجراميتين شاركوا فى تبادل مكثف لإطلاق النار بمنطقة باياد فى مونبيلييه فى حوالى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلى، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى.
وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث وسط انتشار لعناصر الشرطة والدرك والقوات العسكرية، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا جنائيا فى القضية.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحادث وقع عند سفح برح أساس، لافتة إلى أن بعض المشاركين فى تبادل إطلاق النار استخدموا بنادق كلاشينكوف.
ونقلت التقارير المحلية عن شهود عيان أن الحادث، الذى انتشرت فى مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو له، قد يعود إلى خلافات بين عصابتى مخدرات.
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